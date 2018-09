Da Positano ad Agerola Don Arulappan Jayaraj , il parroco vicino alla sofferenza dei migranti fa pregare insieme tutte le religiorni . Una presenza che ben ricordiamo qui in Costiera amalfitana che ne parla Elena Pontoriero su Metropolis di oggi con un bel pezzo della collega . Agerola fa parte dell’Arcidiocesi Cava de Tirreni – Amalfi .

Il collarino ecclesiastico di Don Arul sembra spiccare sotto la tonaca nera. Tra le mani stringe un Rosario e i suoi occhi trasmettono emozioni. Ci arrivi a leggere dentro gioie e dolori, mentre racconta quella che definisce «la mia missione tra i bisognosi».

Don Arulappan Jayaraj ha 58 anni e da quando ne aveva nove, nella sua Thanjavur in India, vive nel solco degli insegnamenti di Dio. «La Parola del Signore ci ricorda che non c’è distinzione di razza e colore per Cristo», dice. E ribadirlo oggi è necessario come il pane.

«So da dove scappano i migranti che attraversano in Mediterraneo sfidando la morte, lo so perché conosco l’Africa e la sofferenza che si prova quando qualcuno ti punta il dito e hai l’onere di dimostrarti innocente pur non avendo mai commesso alcun reato».

Dall’India ad Agerola, dove gestisce la parrocchia di di San Pietro Apostolo, don Arul ne ha di chilometri, qui sui Monti Lattari ha deciso di aprire le porte a un gruppo di 20 profughi che vivono nella frazione di Pianillo, in un locale attiguo alla chiesa. Lui è riuscito a coinvolgere l’intera comunità, ha trasformato la paura e la diffidenza in tolleranza e comprensione. Un modello di integrazione forse unico in questo Paese che vive di sbandamenti xenofobi.

A Natale scorso, ha condiviso con i migranti un momento di preghiera: cristiani e musulmani insieme, nella stessa sala della sagrestia a pregare per la pace nel mondo.

«Ecco, questo è il senso di integrazione che intendo io, un reciproco scambio di cultura, tradizioni e perché no, di religione. Le diversità sono ricchezze non muri, ognuno di noi impara dall’altro», dice il parroco di Pianillo che segue la strada progressista indicata da Bergoglio.

«Sono arrivato a questa conclusione dopo aver vissuto molte missione prima in Israele e poi Sud Africa. Ho vissuto nei villaggi degli ultimi e ho toccato con mano una vita dolorosa nella quale il dono più bello è la dignità. Sono avamposti dove la politica sopprime

il popolo, dove l’alta mortalità si porta via i bambini. Chi arriva a 40 anni ancora in piedi si sente un miracolato», dice il parroco. Sulla sua pelle ha provato cosa significa ammalarsi di malaria, racconta. «Ho contratto il virus e ho creduto di morire, ma il Signore ha deciso che la mia missione non era ancora finita. Sono stato curato e guarito. Io ce l’ho fatta, ma ho visto spirare tanti bambini per la stessa malattia, e quando vedi andar via un bambino la vita cambia». E cambia anche davanti alle immagini degli angeli che galleggiano a testa in giù nel Mediterraneo,