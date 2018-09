Posa di reti paramassi nel tratto della Sp2 Maiori-Corbara. Traffico a senso unico alternato

Nel tratto della Sp2 Maiori-Corbara, nei pressi del Valico di Chiunzi, nei giorni scorsi si è verificato uno smottamento che ha creato notevoli disagi. Da subito sono iniziati i lavori, con la bonifica e messa in sicurezza di circa mille metri quadrati della parete rocciosa, facendo cadere i massi che risultavano pericolanti per evitare che, con l’arrivo delle piogge, potessero staccarsi e provocare incidenti. Dalle prime ore di questa mattina sono all’opera i rocciatori per la posa di reti paramassi nei punti più a rischio. Nel tratto stradale interessato il traffico procede a senso unico alternato ogni trenta minuti in modo da garantire la massima sicurezza. Chiaramente questo comporta un aumento delle code di veicoli considerando la presenza non solo dei residenti ma anche di numerosi turisti che si trovano in vacanza in costiera amalfitana. I lavori, comunque, procedono alacremente e si spera che la situazione torni alla normalità in breve tempo.