Pontecagnano Faiano. Il sindaco Giuseppe Lanzara minacciato ed insultato per la sua battaglia animalista

Pontecagnano Faiano. Il Sindaco Giuseppe Lanzara è stato vittima di un’aggressione a seguito della sua battaglia in favore dei diritti degli animali. Nel primo pomeriggio di oggi, in località S. Antonio e più specificatamente nei pressi dell’area in Via Vespucci in cui la famiglia Orfei aveva espresso richiesta di tenere gli spettacoli previsti dal 14 al 18 settembre, il Primo Cittadino è stato raggiunto da alcuni individui, presto ricondotti al gruppo dei circensi, mentre disponeva di rimuovere, anche a fronte dei verbali elevati in merito, la cartellonistica pubblicitaria affissa abusivamente. Giuseppe Lanzara era in compagnia del Comandante della Polizia Municipale e di alcuni collaboratori quando ha subìto minacce fisiche e verbali, dopo le quali si è prontamente recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. Il massimo rappresentante del Comune picentino è stato vittima di ingiurie e calunnie piuttosto gravi, che così ha commentato: “Quello di cui sono stato vittima oggi è un atto deplorevole, che poteva anche evolversi in modo diverso e più importante. Nonostante le intimidazioni, non faccio alcun passo indietro. Piuttosto annuncio la continuazione della battaglia, che è e sarà sempre e comunque condotta sul terreno della legalità e del rispetto di chi non la pensa come me. Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno manifestato nelle scorse ore la propria stima e la piena approvazione di questa iniziativa in favore degli animali e confido in una risoluzione del problema in maniera civile e serena”.