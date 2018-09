Ponte Morandi, un altro ostacolo: Fincantieri e Italferr senza le carte in regola

Percorso sempre più in salita per la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto. Non solo manca l’indicazione del commissario, anzi del super commissario, che dovrà decidere, dribblando regole, cavilli burocratici e norme europee, a chi affidare l’appalto, ma le due aziende pubbliche indicate dal governo per realizzare il nuovo viadotto non hanno le carte in regola per poterlo fare. Anche se, va subito detto, non si può escludere che le richiedano in tutta fretta.

di Umberto Mancini IL MATTINO