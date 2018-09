Pompei – Bar era base logistica dei Cesarano. Da qui gestivano le estorsioni nella zona

Un bar come base operativa da dove gestire gli affari del clan. E’ la scoperta fatta a Pompei dalla Guardi di Finanza di Castellammare di Stabia, nell’ambito delle attività di prevenzione generale e al contrasto del reinvestimento dei capitali illeciti della criminalità organizzata, che hanno questa mattina dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli – su richiesta della locale procura distrettuale antimafia – nei confronti di una società commerciale ubicata nel comune di Pompei.

In particolare, i militari della compagnia di Castellammare di Stabia – guidato dal capitano Salvatore Della Corte – hanno posto sotto sequestro un’attività commerciale adibita a bar, di un valore complessivo di circa 120 mila euro, intestata formalmente ad un prestanome ma effettivamente di proprietà di Giovanni Cesarano, pluripregiudicato appartenente al clan di “Ponte Persica”. Dalle indagini, infatti, è emerso che la succitata attività commerciale, collocata nel centro di Pompei a pochi passi dal santuario mariano, è stata acquisita con proventi illeciti e che la stessa veniva utilizzata come “base operativa e logistica” del clan “Cesarano” non solo per i summit tra sodali, ma anche per la riscossione delle rate periodiche erogate dai commercianti della zona, vittime di estorsione.

Gli accertamenti delle fiamme gialle stabiesi avrebbero consentito di riscontrare come il citato pluripregiudicato, nella consapevolezza di poter subire aggressioni patrimoniali si era spogliato della titolarità dell’esercizio commerciale intestandolo ad un prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, commettendo il reato di trasferimento fraudolento di beni e valori.

