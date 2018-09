Politica salernitana a lutto, l’addio a Mario Valiante

SALERNO – Lutto nella politica salernitana. Ieri pomeriggio è venuto a mancare il senatore Mario Valiante , magistrato e politico conosciuto e apprezzato in tutto il Salernitano per le sue doti morali e professionali. Nato a Roccadaspide nel 1925, lo scorso 31 agosto aveva compiuto 93 anni. Uomo d’altri tempi, politico di razza, è stato in Parlamento per ben sei legislature: dal 1958 al 1983, dapprima come deputato (dal 12 giugno del 1958 al 4 luglio 1976) e poi come senatore (dal 5 luglio 1976 all’11 luglio 1983). Nel corso della sua carriera parlamentare ha ricoperto, per ben due volte, incarichi governativi. È stato, infatti, sottosegretario ai Trasporti e all’Aviazione civile (1972-1973) nel II Governo Andreotti e sottosegretario alla Sanità nel IV Governo Rumor (1973-1974). Tra gli incarichi parlamentari ricoperti ce n’è pure uno di assoluto prestigio: la presidenza (dal 31 luglio 1981 al 29 giugno 1983) della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassino di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

Gaetano De Stefano la Citta