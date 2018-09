Pisciotta, il sangue di San Vito ogni anno come il sangue di San Gennaro

Pisciotta come Napoli. E San Vito come S.Gennaro. Anche se S.Gennaro di Napoli è interplanetario. San Vito è un Santo pisciottano, nemmeno tutti lo conoscono.

Nicola De Feo, cronista di lunga esperienza, appassionato di storia locale, ” c’è un buon numero di fedeli alla processione del 15 giugno, giorno del Santo, lungo le strade di Pisciotta”.

La storia parte da Capaccio. San Vito venne martirizzato vicino al fiume Sele. I monaci basiliani, raccolsero il sangue del martire, lo offrirono al vescovo Pappacoda di Pisciotta, in segno di riconoscenza.

Il miracolo ogni 15 giugno -Il sangue di San Vito si è sempre liquefatto, contenuto in una teca con lo stemma della nobile famiglia Pappacoda di Pisciotta, durante la processione che si snoda lungo le vie del paese. Nicola De Feo ci tiene a precisare:” anche quest’anno si è liquefatto, io ricordo che una sola volta il miracolo avvenne in chiesa, poi è avvenuto sempre durante la processione. Il parroco si ferma, blocca la banda musicale, annuncia la liquefazione del sangue di San Vito, alza al cielo la preziosa teca, con grande commozione di tutti”.