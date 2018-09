Piano di Sorrento vs Meta. Vecchioni per San Michele 31mila euro, i fuochi per Santa Maria del Lauro 35 mila euro. Una “guerra” a suon di migliaia di euro fra le due feste patronali della Penisola Sorrentina, quella carottese vedrà un nome storico della musica italiana, Roberto Vecchioni, per 31.000 euro. Mentre per la Madonna del Lauro per i fuochi si spenderebbero 35.000 euro. Insomma sono scintille fra le feste dei comuni amministrati dai sindaci Vincenzo Iaccarino e Peppe Tito.