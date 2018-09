PIANO DI SORRENTO/ “VOGLIAMO RESPIRARE”: IL GRIDO DEI CITTADINI DELLA MARINA DI CASSANO RACCOLTO DA PEPPE COPPOLA

E’ ancora lui, la sentinella della Città, Giuseppe Coppola (meglio noto come Peppe 105) a lanciare un nuovo grido d’allarme. Un grido a cui, come sempre, è allegata una foto che testimonia ciò che denuncia.

Questa volta si tratta dell’atavica usanza dell’accensione dei fuochi.

Leggete qui di seguito il messaggio di Coppola, che si firma Charly 57.

“Prevenzione e Sicurezza .. MARINA DI CASSANO NON RESPIRA PIÙ DA TEMPO ! ..

L’ Ordinanza del divieto di Accendere fuochi e bruciare sterpaglie va farsi Fottere tutte le mattine dal pizzo di S.Agnello come in diversi punti della Penisola Sorrentina si continua a violare questa Ordinanza , i furbetti accendono all’alba o in serata quando le forze dell’ordine non sono in servizio, una soluzione c’è visto che noi del posto conosciamo bene i proprietari di questi terreni possiamo denunciali presso gli uffici della Polizia Municipale della propria Città allegando prova Fotografica e Numero ORDINANZA .