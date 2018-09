Piano di Sorrento. A Villa Fondi la danza di Marilina Iacono e la Compagnia Luna con “Rewind”

Piano di Sorrento. Marilina Iacono e la Compagnia Luna presentano “Rewind”, spettacolo dove la danza incontra la moda,in uno scintillante susseguirsi di immagini. Importante e pregno di significato il messaggio danzato dalle splendide ballerine di Marilina con la “Compagnia Luna”, l’unica dedicata alla problematiche psichiche in Italia , che ancora una volta promettono di stupirci per l’originalità delle coreografie. Non mancate questa sera sabato 11 settembre a Villa Fondi nel magnifico scenario del fiore all’occhiello di Piano di Sorrento.