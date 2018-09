Piano di Sorrento, Via Delle Rose, bambina costretta a chiedere l’elemosina. Stato assente!

Piano di Sorrento, giovedì 27 Settembre, lungo Via Delle Rose una bambina di 4 anni costretta a chiedere l’elemosina dalla madre.

Sicuramente un’immagine forte che fa sorgere molti interrogativi : perché quella bambina non può andare a scuola come tutti? Perché la madre non la mette nelle condizioni di poterlo fare? Ma soprattutto, lo Stato che fa ?!

Nonostante i problemi della povertà e dell’immigrazione siano molto diffusi nel mondo, nella nostra realtà tutto ciò si percepisce molto di meno, ma l’episodio di oggi ci dimostra che questi problemi sono presenti anche in Penisola Sorrentina.

Noi cittadini non possiamo fare finta di niente anche se non lo viviamo in prima persona, perché siamo una comunità e chiunque ne abbia le competenze dovrebbe dare il suo contributo.

In particolare lo Stato e le amministrazioni locali sono coloro che dovrebbero gestire la situazione e non limitarsi a trovare soluzioni a breve termine.