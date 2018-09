Piano di Sorrento soldi alla protezione civile, Peppe Coppola Photo 105 “Noi non c’entriamo niente” – Ecco il post di Peppe Coppola Charlie 57

Mi piace come sempre essere chiaro con i Cittadini .

Come ben tutti sanno da sempre ho lottato per avere un buon gruppo di Volontari di Protezione Civile preparato per ogni calamità, anche se la cosa ogni giorno svanisce sempre di più ma questo è un altro capitolo , sopratutto ho sempre espresso parere negativo all utilizzo dei volontari per feste di paese e manifestazioni varie fatto eccezione per i grandi eventi dove si richiede un assistenza particolare alla cittadinanza, infatti il 6 Agosto 2018 finalmente ho vinto la mia battaglia convalidata dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli

Volontariato: firmata la circolare sull’attivazione e l’impiego delle organizzazioni nelle manifestazioni pubbliche

6 Agosto 2018

Il documento definisce le attività che possono essere svolte dai volontari e quelle non consentite http://www.protezionecivile.gov.it/…/circolare_volontariato…

Se magari la materia vi interessa è bene che leggiate attentamente questa circolare.

Dove nasce il mio problema ?

Il problema più grande nasce quando alcuni cittadini hanno scoperto questa Determina .. N° 378 …Guarda un po del 6 Agosto lo stesso giorno della circolare del Ministero …

Da quel giorno è finita la mia pace e quella di qualche volontario all’oscuro di questa storia perchè siamo stati accusati di percepire soldi da parte del Comune per vegliare in sicurezza su queste manifestazioni ..Piazza Cota..Villa Fondi.. feste e sagre ecc ecc .

TUTTO FALSO !!!

L’unica cosa vera che alcuni nostri Volontari si sono associati a questa “New Emergency Onlus” a nostra insaputa senza una riunione o comunicazione ufficiale del Sindaco o dell’assessore al ramo , utilizzando magliette e pantaloni identici a quella della nostra Protezione Civile Comunale e non solo !

Concludo e specifico che Noi con questa Determina 378 non centriamo niente, resta da scoprire chi e dove vanno questi soldi e perchè è giustificata con PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE.!

il Mio capo e Sindaco mi ha risposto ..” Non so niente di questa storia… ”

Qui la Protezione Civile non centra nulla anche con questa famosa Maglietta, non sono io a dirlo ma la circolare del capo Dipartimento, L’amministrazione può fare quello che vuole …..Ma noi volontari non abbiamo mai preso SOLDI dai CITTADINI anzi abbiamo sempre rimesso più del dovuto !

Piano di Sorrento 01.09.2018

Charly 57

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 378 del 06/08/2018

Oggetto: SERVIZI AGGIUNTIVI DI PROTEZIONE CIVILE MANIFESTAZIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L).

Anno

Descrizione Capitolo Risorsa Imp/Acc. Importo 2018

SERVIZI –

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE

11011.03.1285 35433 600,00 2018

SERVIZI –

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE

11011.03.1285 35433 900,00

Piano di Sorrento, 08/08/2018 Il Funzionario Responsabile

Limauro Vincenzo / Arubapec S.p.a. documento sottoscritto digitalmente