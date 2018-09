Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un lettore di Positanonews, relativamente ai lavori di rifacimento delle strisce pedonali a Piano di Sorrento, nel tratto tra Via Mortora e San Liborio. Ci viene difatti segnalato che la vernice è stata applicata solo per metà carreggiata, come si evince dalle foto qui allegate. Chi ci ha inviato tale messaggio, confida nella visibilità e il gran seguito di Positanonews, per segnalare tale problematica agli organi competenti, precisando che questa strada è percorsa da molti, specie dipendenti comunali e personale amministrativo in organico all’Ente comunale, nella speranza quindi che la segnaletica orizzontale in questione venga vista e ripristinata integralmente.