Piano di Sorrento. Questa sera Mons. Arturo Aiello presiederà la Novena per San Michele

Piano di Sorrento. Si avvicina il 29 settembre, festa di San Michele. E prosegue il programma religioso con la celebrazione dei vespri e della novena in onore del Santo Patrono. Ogni sera, all’appuntamento in Basilica alle 19.30, sono sempre numerosissimi i fedeli – non solo carottesi – che celebrano con la preghiera l’attesa del giorno solenne in cui si festeggerà l’Arcangelo San Michele. Grande attesa per questa sera, quando a presiedere la novena sarà Mons. Arturo Aiello. Una figura molto carismatica ed amatissima a Piano di Sorrento, dove Mons. Aiello – che per la maggior parte dei carottesi resta affettuosamente Don Arturo pur vestendo la veste di Vescovo – ha vissuto la sua esperienza sacerdotale dall’inizio, affiancando l’allora parroco Don Francesco Saverio per poi essere eletto dai fedeli parroco di San Michele Arcangelo. Dopo l’esperienza come Vescovo a Teano, attualmente Mons. Aiello è Vescovo di Avellino, ma non dimentica la sua terra e le tante persone che continuano a seguirlo seppur da lontano. E’ per questo che anche quest’anno non ha voluto far mancare la sua presenza in un periodo pastorale così importante come quello della novena a San Michele. E stasera saranno in tanti i carottesi che si stringeranno intorno a lui, per onorare San Michele e per salutare il loro Don Arturo.