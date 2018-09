Piano di Sorrento. Il piccolo Riccardo scrive alla Regina Elisabetta che risponde alla sua lettera

Piano di Sorrento. Riccardo Nica ha solo otto anni e nutre una grande ammirazione per l’Inghilterra e per tutto ciò che riguarda la cultura di quei luoghi. In modo particolare è molto affascinato dalla famiglia reale inglese e segue le sue vicende sempre con grande attenzione ed interesse. Quando il principe Harry ha sposato la sua Meghan Riccardo ha deciso di scrivere una lettera di auguri agli sposi ed alla regina Elisabetta, lettera tradotta dalla nonna del bambino che ha origini inglesi. Nella sua lettera il piccolo Riccardo ha descritto alla regina il suo viaggio a Londra in compagnia dei genitori dove è rimasto particolarmente affascinato dal Big Ben. Ha raccontato poi la storia della sua nonna e, infine, ha realizzato un disegno raffigurante la famiglia reale e lo ha allegato alla missiva. Mai si sarebbe aspettato, però, di ricevere una riposta. Invece, dopo poche settimane, gli è stata recapitata una busta spedita proprio dal castello di Balmoral contenente una lettera nella quale la Regina lo ringraziava per l’affettuoso pensiero. Un regalo immenso per Riccardo che lo ha riempito di orgoglio. La lettera, con tanto di stemma regale, conteneva poche righe, ma quelle parole hanno emozionato il bambino che ora conserva gelosamente tra le cose più care la lettera della Regina Elisabetta. Ecco le parole di ringraziamento rivolte al piccolo: «Caro Riccardo, la Regina desidera che io ti ringrazi per la tua lettera, per lo splendido disegno allegato e per il tuo messaggio nel quale racconti a Sua Maestà un poco di te e della tua famiglia. La Regina ha apprezzato molto le tue parole gentili ed il pensiero per la sua famiglia e io ti ringrazio, ancora una volta, per averle scritto come hai fatto». Firmato Annabel Whitehead, segretaria particolare della Regina.