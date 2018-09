Una petizione per salvare la chiesa di Santa Maria a Cermenna, a Piano di Sorrento. Abbiamo raccolto questo appello al bar “I due pini”, sul corso Italia, a Sant’Agnello. Una splendida iniziativa alla quale noi di PositanoNews aderiamo appieno: l’intento è quello di cercare di far rientrare l’antico luogo sacro tra i luoghi protetti del Fai, fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Come già ci aveva raccontato lo storico Ciro Ferrigno, la chiesa “oggi in stato di deplorevole abbandono è, a dir poco, antichissima. Vi si accede per una lunga scalinata, ha una facciata semplice e un campaniletto che risale alla fine del Settecento. Al posto di un’antica tela, sull’altare policromo, oggi c’è una piccola statua della Madonna in cartapesta”.