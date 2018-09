Piano di Sorrento. Oggi 20 settembre Mons. Michele Fusco celebrerà i Vespri in onore di San Michele. La novità della statua di San Michelino

Piano di Sorrento. Siamo in procinto della Festa di San Michele. Come abbiamo già scritto sono arrivate le tanto amate (e tanto odiate da molti) giostre e cresce l’attesa per il concerto di Roberto Vecchioni, che ci sarà domenica 30. Ma la festa patronale è soprattutto quella religiosa. La novità di quest’anno ci sarà il 28 settembre durante i vespri serali (ore 19.30) con l’esposizione della statua di “San Michelino” in una funzione dedicata ai più piccoli. Ancora non sappiamo bene di cosa si tratti ma ovviamente la cosa ci incuriosisce parecchio e cercheremo di saperne di più. Intanto giovedì 20 settembre inizia la novena. L’appuntamento è alle 19.00 con la recita del Santo Rosario ed alla 19.30 per il Canto del Vespro, l’Omelia e la Benedizione Eucaristica. Il 22 settembre il Vescovo della nostra Diocesi Mons. Francesco Alfano celebrerà il sacramento della Confermazione. Il primo giorno della novena, il 20 settembre, porta con sé un’altra novità, essendo dedicato in modo particolare a tutti i “Michele” ed a presiedere la celebrazione sarà proprio un vescovo che porta questo nome, Mons. Michele Fusco, originario di Piano di Sorrento, precedentemente parroco anche di Montepertuso e di Positano e dal 30 novembre 2017 vescovo di Sulmona. Il 20 settembre, quindi, Mons. Fusco tornerà nella sua città natia per celebrare i vespri in onore del Santo di cui porta il nome. Invitiamo tutti a partecipare accogliendo con calore un figlio della nostra terra.