Piano di Sorrento no a Graziano Maresca al Comune , ecco cosa dice il sindaco Vincenzo Iaccarino

Piano di Sorrento no all’ingegner Graziano Maresca al Comune , ecco cosa dice il sindaco Vincenzo Iaccarino . Ha creato molto clamore il no a rientro al Municipio carottese dell’ex capo dell’ufficio tecnico Graziano Maresca, interventi a sua difesa anche del suo ex “nemico” Antonio Elefante e poi dell’ex consigliere di opposizione Anna Iaccarino con un “tornerai al comune” e alla fine Peppe Tito sindaco di Meta che lo invitava a continuare il suo lavoro al Municipio metese, anche Antonio D’Aniello , consigliere di minoranza che era nella maggioranza di Iaccarino, critico sulla scelta , Positanonews voce della Penisola sorrentina da 14 anni ha chiesto un intervento al sindaco Vincenzo Iaccarino sul punto, è una scelta dettata da divergenze politiche ? Il sindaco poi è intervenuto

Sul mancato rientro in servizio all’UTC dell’ing. Graziano Maresca, soltanto al fine di non ingenerare equivoci o errate interpretazioni, si precisa quanto segue: l’ing. Graziano Maresca, dimessosi da Capo dell’UTC il 31 Agosto 2017 con nota N°22706/2017 per andare ad assumere l’incarico di docente nella scuola in forza al MIUR (Ministero dell’Istruzione), ha informato l’Amministrazione del suo intento di rientrare nei ranghi del Comune di Piano di Sorrento (e quindi nel medesimo ruolo precedentemente ricoperto) a far data dal 3 settembre 2018, ottenendo gradimento e disponibilità come peraltro già previsto nella Delibera della Giunta N°184 dell’1/9/2017.

Le dimissioni dal Comune sono state spontaneamente presentate dall’ing. Maresca il 31 agosto 2017 e rappresentavano l’unica strada prevista dalla legge, dai contratti e dai regolamenti che disciplinano i rapporti lavorativi con la pubblica amministrazione per assumere l’incarico a tempo indeterminato nella scuola.

Tale incarico è stato espletato da Maresca nel trascorso anno scolastico (2017/18) presso un Istituto Superiore di Portici come periodo di prova al quale ha fatto seguito l’assegnazione a tempo indeterminato presso l’Istituto Nautico “N.Bixio” di Piano di Sorrento a conferma del rapporto già instaurato con il MIUR di cui Maresca era ed è, per sua scelta, dipendente.

L’aspettativa presso la scuola, richiesta ed ottenuta, non gli ha però consentito di rientrare nei ranghi del Comune essendosi di fatto risolto il suo rapporto con l’Amministrazione.

Su tale situazione gli Uffici Segreteria e Personale con i Funzionari preposti si sono ampiamente confrontati con l’interessato anche col conforto di qualificati pareri legali che hanno escluso l’eventualità che Maresca potesse rientrare nel suo posto originario al Comune. Alla luce di tanto Maresca ha rinunciato all’aspettativa richiesta alla Scuola confermandosi docente in servizio al “Bixio” dall’1 settembre.

Soltanto per chiarezza rispetto a errate interpretazioni, rappresentazioni e valutazioni dei fatti utili ad alimentare strumentali polemiche e interferenze, va sottolineato che l’epilogo della vicenda non riguarda nè intacca la stima e il valore professionale ampiamente riconosciuto all’ing. Maresca da parte dell’Amministrazione e in special modo dal sottoscritto che all’atto dell’insediamento ha nominato con proprio decreto l’ing. Maresca Capo dell’UTC rispetto alla funzione ricoperta di responsabile dell’Ufficio Ambiente-Ecologia-Protezione Civile dal giugno 2015 per la decisione assunta dalla precedente Amministrazione a seguito delle vicende giudiziarie che avevano interessato Maresca.

Circostanze non reputate inibenti o confliggenti con l’interesse del Comune ad avvalersi a pieno titolo della professionalità di Maresca il quale a distanza di un anno rappresentava all’Amministrazione il proprio interesse a svolgere la funzione di docente nella scuola pubblica avendone titolo e opportunità.

In tal senso l’Amministrazione, anche a discapito dei propri legittimi interessi, non ha ostacolato nè mortificato i progetti e le ambizioni dell’ing. Maresca accogliendo le sue dimissioni (necessarie per poter assumere l’incarico di docente) anche senza il rispetto dei termini del preavviso e riservandogli l’opzione di rientrare nel suo posto di lavoro al Comune a conclusione del rapporto col Miur (v. Delibera 184/2017).

Per rientrare al Comune doveva però intervenire il recesso suo o del datore di lavoro (cioè la Scuola), circostanze non verificatesi (Art. 20 del CCNL comparto regioni enti locali del 2000) in virtù dell’opzione prescelta dall’ing. Maresca in favore della Scuola.

Pertanto eventuali diverse interpretazioni di leggi, regolamenti e procedure qualora contestati saranno valutati nelle sedi competenti.

L’Amministrazione persegue un unico obiettivo: realizzare programmi e progetti per il buongoverno della Città che vengono prima di qualunque altro interesse. Per questo ringrazio l’ing. Maresca per il lavoro svolto al Comune di Piano di Sorrento e gli faccio gli auguri per l’impegno che profonderà nella scuola nel nostro prestigioso Istituto Nautico.