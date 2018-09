Piano di Sorrento, l’appello di Giuseppe Coppola “Charly 57”: “Basta fuochi. Marina di Cassano non respira più”

Appello di Giuseppe Coppola, in arte “Charyl 57”, contro i fuochi che spesso si vedono alzare a Piano di Sorrento, in particolare in zona Marina di Cassano. Questo il post pubblicato poco fa:

“Prevenzione e Sicurezza .. MARINA DI CASSANO NON RESPIRA PIÙ DA TEMPO!

L’ Ordinanza del divieto di Accendere fuochi e bruciare sterpaglie va farsi f***ere, tutte le mattine dal pizzo di S.Agnello come in diversi punti della Penisola Sorrentina si continua a violare questa Ordinanza, i furbetti accendono all’alba o in serata quando le forze dell’ordine non sono in servizio, una soluzione c’è visto che noi del posto conosciamo bene i proprietari di questi terreni possiamo denunciali presso gli uffici della Polizia Municipale della propria Città allegando prova Fotografica e Numero ORDINANZA.

Se volete in anonimo potete spedirmi le vostre denunce e foto tramite la posta privata o la mail photo105@alice.it

Ringrazio Raffaele Balsamo per il Fotogramma di questa Mattina delle ore 7.00 . 11.Settembre 2018 che ho intitolato ” Dalla Bandiera blu alla bandiera della Morte!

I cittadini di Marina di Cassano gridano …Vogliamo Respirare!”.