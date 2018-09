Piano di Sorrento. La vicenda dell’ingegnere Graziano Maresca, i retroscena che nessuno ha detto

Piano di Sorrento. Si sta facendo un grosso parlare dell’ingegnere Graziano Maresca che non è ritornato all’ufficio tecnico del Comune ed è stato costretto a ripiegare di nuovo sul ruolo di docente all’Istituto “Nino Bixio”. Ma ci sono retroscena che nessuno ha rivelato. In realtà Graziano Maresca era voluto dall’amministrazione di Vincenzo Iaccarino e, in particolare, dal factotum Pasquale D’Aniello che, in accordo con l’ingegnere Antonio Elefante, auspicavano un suo ritorno alla guida dell’ufficio tecnico. Un ritorno per poter gestire la macchina amministrativa, urbanistica, edilizia che, fra l’altro, ultimamente sembra bloccata. Non solo, comunque al Comune serviva questa figura ed ora si trovano in difficoltà nel riuscire a reperirne un’altra. Quella che è sembrata una mossa di Vincenzo Iaccarino per non riprendere Graziano Maresca non sembra in realtà essere così. Un altro retroscena che nessuno sa è che fra i prossimi candidati sindaci i due nomi più papabili attualmente sono Pasquale D’Aniello e Rosa Russo, entrambi candidati nelle ultime elezioni comunali nella lista vincente con Vincenzo Iaccarino ed entrambi suoi assessori, a meno di un ritorno dell’ex sindaco Giovanni Ruggiero, il quale al momento ricopre il ruolo vicepreside al liceo di Meta e, almeno a noi di Positanonews, ha detto di non volersi ricandidare. Graziano Maresca ha annunciato il suo ritorno al comune di Piano ma non si è presentato al comune per organizzare il suo rientro se non pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Lo stesso dicasi per l’amministrazione che non ha contatto Graziano Maresca, se non pochi giorni prima quando alla fine Graziano Maresca ha presentato un documento con il quale chiedeva di poter tornare a coprire il suo ruolo all’interno dell’ente comunale, richiesta rispetto alla quale Giacomo Giuliano (che è anche nella delicata veste di marito dell’assessore Rosa Russo) ha detto di no. Ma il suo no non è stato immediato e scontato, c’è stata comunque una richiesta di consulenze legali e sembra che abbiano attivato ben quattro avvocati per cercare una soluzione. Il discorso è legato al fatto che secondo l’amministrazione non potrebbe essere nello stesso tempo ancora in ruolo con la scuola e con il Comune. Il 31 agosto dello scorso anno Maresca si dimise da capo dell’ufficio tecnico per assumere l’incarico di docente ed al Comune avrebbero voluto che facesse la stessa cosa con la scuola. Quindi riuscire a capire effettivamente che cosa sia successo e se c’è un interesse o un gioco politico da parte di qualcuno è difficile. Può essere uno sgarro di Rosa Russo a Pasquale D’Aniello o può essere qualcuno che ha fatto in modo che Graziano Maresca si trovasse in queste difficile situazione per poter poi creare malumori dentro la giunta e quindi mettere in difficoltà Vincenzo Iaccarino. Sicuramente tutto porta a voler creare problemi al sindaco attuale e capire quali siano le responsabilità delle colpe fra tutte le parti è abbastanza difficile.