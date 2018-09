Piano di Sorrento. La succursale dell’istituto nautico costretta in gabbia nei locali della Biblioteca Comunale

Piano di Sorrento. Dopo anni e ancora invariata la situazione vissuta da alcune delle classi dell’istituto tecnico nautico “Nino Bixio”, che sono costrette a frequentare l’intero anno scolastico in una succursale ricavata nei locali della Biblioteca Comunale carottese. Sicuramente i motivi per cui non sia stata ancora trovata una sistemazione adeguata sono validi e comprensibili, ma ciò non impedisce di osservare la situazione in cui si trovano ragazzi e professori. La struttura, infatti, manca di spazi ampi e luminosi necessari per studiare e concentrarsi. Lo spazio esterno é stretto, circondato da mura trascurate, esattamente come un seminterrato. Se non é possibile spostare le classi altrove, ci sarebbero delle migliorie, anche molto semplici, che potrebbero essere messe in atto per migliorare questo ambiente di formazione e consentire ai ragazzi di vivere un anno scolastico in serenità e senza troppi disagi.