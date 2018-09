Piano di Sorrento è la lunga notte degli Zoccoli Volanti ricordando Giò Giò. Il miracolo continua . Positanonews ha fatto un’incursione verso la mezzanotte e si sentiva l’emozione fra i ragazzi e le ragazze, il no della Scuola nel campo che li ha visti per tanti anni, la pioggia, nulla li ha fermati…

Abbiamo visto e sentito i primi che conoscevamo giusto per una battuta, il nostro non era un intervento programmato, crediamo che questo evento sportivo non abbia nessun colore politico ne socio-economico, questo è un evento dei giovani che stanno insieme, è un evento tutto carottese, ma non solo , anche tanti dalla Penisola Sorrentina, Sant’Agnello, Massa Lubrense, sono venuti qui per stare insieme

Che bello ricordare un’amico con un torneo che dura 24 ore continuate questo è il Giò Giò Day ed è un’iniziativa che ha fatto onore a Piano di Sorrento , un’iniziativa formativa, un’iniziativa socialmente e umanamente valida, ma non solo gli Zoccoli Volanti tengono viva tutte le sere con lo sport la cittadina carottese, partite di tutti i tipi, socializzazione, una pizza fra amici, bei momenti per vivere in modo sano l’estate… questa è la bellezza dello sport a Piano di Sorrento

Ma alle parole lasciamo spazio alle tante immagini che perverranno in queste ore, loro stanno li tutta la notte e non se ne andranno, qualsiasi cosa succeda.

Grazie ragazzi da Positanonews mi avete regalato delle emozioni