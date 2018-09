Piano di Sorrento: ITN NINO BIXIO, oggi cerimonia di accoglienza e premiazione con l’evento “Una scuola d’A..mare”

Stamattina, venerdì 28 settembre 2018, alle ore 10:00 si è svolta la cerimonia di accoglienza e premiazione della scuola superiore ITN NINO BIXIO, presso il Teatro delle Rose.

Alle ore 10:00 “Il dottor Faust” spettacolo di chiusura del laboratorio teatrale con il progetto scuola Viva

Alle ore 11:00 Conferimento borse di studio agli alunni diplomanti 2017-2018 con la votazione di 100/100

alle ore 11:30 premiazione degli alunni meritevoli delle classi IV AS 2017-2018 MSC FOR THE SCHOOL

Ore 11:45 Consegna delle borse di studio “gli angeli del Bixio”

Ore 12:00 Accoglienza degli alunni delle classi prime A/S 2018-2019

Sono intervenuti il sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, COM.Te Salvatore Cafiero il presidente del C.L C.D.M Antonino Perrusio L’assessore all’Istruzione la dott.ssa Rossella Russo , C.D.M Aniello Mastellone, e infine il dirigente scolastico la dott.ssa Teresa Farina