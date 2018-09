Piano di Sorrento, intervistato il presidente dell’Ascom Gianluca di Carmine

Nei giorni scorsi é stato intervistato Gianluca Di Carmine, il presidente dell’associazione dei commercianti di Piano di Sorrento, per fare chiarezza su quelle che sono le azioni prossime e quelle già portate a termine dai soci. Inoltre in evidenza c’é anche l’aspetto che riguarda i problemi dei piccoli negozianti in seguito alla nascita di grandi centri commerciali in Campania.

Per quanto riguarda le azioni gia svolte, ricordiamo la politica contro l’accattonaggio e la vendita abusiva che prevede un rigoroso programma di vigilanza e intervento immediato. Ciò é avvenuto nei periodi sensibili dell’anno scorso, come ad esempio il periodo natalizio e si ripeterá in quelli prossimi.

Un altro progetto molto importante per l’associazione é la creazione di un itinerario shopping, per costruire un percorso chiaro e guidato tra tutti i negozi locali, che negli ultimi anni devono fronteggiare le grandi catene e i centri commerciali. Questi ultimi hanno a loro é vantaggio ampi parcheggi ed orari continui anche di domenica, molto comodi per le famiglie. Per avere più vantaggi, quindi, bisognerebbe imitare questo modello anche in Penisola.

Un altro aspetto cardine per l’economia locale, afferma Di Carmine, é il turismo. Piano di Sorrento, infatti, non é attualmente tra i comuni più turistici della zona, ma ha un potenziale sempre in crescita ed é bene sfruttarlo a pieno, anche perché gioverebbe ai commercianti , ai bar e ai ristoranti locali.

Il presidente conclude assicurandoci della collaborazione stabile da parte dell’amministrazione comunale, con cui si spera potranno essere avviati tutti i progetti in programma.