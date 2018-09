Piano di Sorrento. Incidente stradale nei pressi del Bar Lena, ferita una ragazza

Piano di Sorrento. Ancora un incidente sulle strade della penisola sorrentina. L’episodio si è verificato alle 13.00 circa sulla strada Meta-Amalfi nei pressi del Bar Lena, per l’esattezza nella stradina di intersezione che conduce alla biforcazione per Via Casa Nocillo o per la strada del Castello. Un posto purtroppo molto pericolo dove spesso si verificano degli incidenti. Ad essere coinvolta una ragazza alla guida di un ciclomotore che, dopo aver perso il controllo del mezzo, è caduta al suolo, riportando delle piccole ferite ed una sospetta frattura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza presso il vicino ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.