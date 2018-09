Caos a Piano di Sorrento. Un furgone, infatti, è rimasto bloccato in via delle Rose in quanto è troppo alto ed è impossibilitato a passare sotto il ponte della Circumvesuviana: il traffico è rimasto letteralmente paralizzato per quasi mezz’ora.

Noi di PositanoNews siamo intervenuti sul posto appena siamo venuti a conoscenza della notizia. La situazione è stata risolta dall’intervento dei Carabinieri, nessuna traccia, invece, della Polizia locale.

Ecco il filmato in diretta: