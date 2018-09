Piano di Sorrento che emozioni l’apertura della novena col Vescovo Michele Fusco con Giosuè Perrella. Il Vescovo Michele Fusco, originario per padre di Positano in Costiera amalfitana, è di origini carottesi per la madre Erminia Perrella. Questa sera emozioni forti all’apertura della novena col ricordo di Michele Maresca che ha dato il riconoscimento di appartenenza alla confraternita come confratello onorario in ricordo del nonno Michele Perrella, di cui è stata letta una testimonianza, consegnata in via straordinaria dallo zio Giosuè Perrella, che molti ricordano come colui che per decenni ha portato avanti la festa di San Michele. Tante e troppe le emozioni “Il Vescovo di Sulmona Michele Fusco è un dono per la nostra collettività”, ha detto Michele Maresca. Foto Peppe Coppola Photo 105 video you tube Sara Ciocio diretta Michele De Angelis