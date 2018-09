Piano di Sorrento. Cumulo di rifiuti sul Corso Italia a pochi metri da Piazza Cota

Piano di Sorrento. L’inciviltà delle persone purtroppo aumenta sempre di più, con un evidente mancanza di rispetto delle normali regole del vivere sociale e senza un minimo di rispetto per la propria città. La scena che si è presentata sabato sera agli occhi dei cittadini carottesi e di quanti si trovavano a passeggiare sul Corso Italia è sintomatica di una maleducazione e di un comportamento incivile che, purtroppo, non viene sanzionato anche perché diventa difficile risalire all’autore del vergognoso gesto. In un parco privato a pochi metri dalla piazza principale di Piano di Sorrento, sul centralissimo e sempre molto affollato Corso Italia, qualcuno ha pensato bene di abbandonare un cumulo di rifiuti nello spazio adibito al parcheggio delle auto condominiali. Pur trattandosi di un’area privata l’immondizia si trova proprio al confine con la strada pubblica, in una zona ben illuminata e quindi ben visibile a tutti quelli che si sono trovati a passare per quel punto. Anche nella giornata di domenica il cumulo non era stato rimosso. E’ ovviamente chiaro che nessuna colpa può essere addebitata al Comune in quanto, come già detto, la zona interessata è privata. Quello che va fortemente denunciato è che nel parco in oggetto spesso, come testimoniano alcuni abitanti, si vedono persone non residenti nel condominio che scendono dalle auto e gettano buste di rifiuti all’interno del parco e non sempre lo fanno utilizzando gli spazi appositamente dedicati alla raccolta differenziata, anche se si tratterebbe comunque di un comportamento illecito. Probabilmente qualcuno sabato sera ha voluto disfarsi di un sacchetto ingombrante sversandone il contenuto tra due macchine parcheggiate confidando nel fatto che nessuno potesse accorgersene. Ed i residenti sono costretti a subirne le conseguenze con uno spettacolo indegno di un paese civile.