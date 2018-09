Piano di Sorrento. Marilina Iacono e la Compagnia Luna hanno fammo emozionare e commuovere con “Rewind”, spettacolo dove la danza incontra la moda,in uno scintillante susseguirsi di immagini. Importante e pregno di significato il messaggio danzato dalle splendide ballerine di Marilina con la “Compagnia Luna”, l’unica dedicata alla problematiche psichiche in Italia , che ancora una volta ci hanno stupito per l’originalità delle coreografie a Villa Fondi nel magnifico scenario del fiore all’occhiello di Piano di Sorrento.

Lo spettacolo è stato più bello di sempre, Marilina alla fine ha intervistato tutte le sue danzatrici, tante la lasceranno per altri lavori o andranno all’estero

“Non c’è sostegno per la danza, molte se ne andranno e per me è un momento triste… io ho la danza e mio figlio, che oggi purtroppo non ha assistito allo spettacolo, questa compagnia ha avuto un grande significato, quello di ballare per i disagio psichico, un impegno sociale unico in Italia”

Marilina Iacono la problematica la vive quotidianamente in famiglia e le ragazze le sono sempre state vicino “Per me sei come una seconda mamma” e tutte hanno piano in un momento di intensa commozione che ci ha sorpreso tutti.