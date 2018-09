Piano di Sorrento. Ci lascia il comandante Pietrantonio Iaccarino, un pezzo della storia carottese che se ne va

Da oggi Piano di Sorrento è un po’ più povera. La comunità carottese perde un suo pezzo di storia con la scomparsa del comandante Pietrantonio Iaccarino, uno degli storici commercianti di Piano di Sorrento, con il suo negozio di mobili sul Corso Italia, negozio in cui ogni carottese almeno una volta nella vita ha acquistato un pezzo di arredo. Ma il comandante Iaccarino non era solo questo, era molto di più. Amante e profondo conoscitore della storia locale, conoscenza che non custodiva gelosamente per sé ma metteva sempre a disposizione di tutti, anche con incontri nelle scuole per trasmettere ai giovani l’amore per il proprio paese. Un uomo di grande generosità e gentilezza e, soprattutto, di grande umiltà, amato e benvoluto da tutti i carottesi e non solo. Molto legato alle tradizioni del nostro paese era da sempre confratello dell’Arciconfraternita “Morte e Orazione” con la quale per anni ha contribuito alla realizzazione del Presepe nella Cappella di Via Santa Margherita. La redazione di Positanonews esprime le più sentite condoglianze ai figli e alla famiglia per questa grande perdita.