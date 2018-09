Piano di Sorrento: caos in circumvesuviana

Un altro tassello si è aggiunto ai cronici disservizi di base offerti dalla stazione della di Piano di Sorrento. La segnalazione arriva da un lettore, stamattina alla stazione della Circumvesuviana caos per mancanza di biglietti per colpa delle EAV. I biglietti nuovi sono arrivati alle 10:30. Una cinquantina di pendolari non ha potuto fare abbonamenti e biglietti.