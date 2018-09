Piano di Sorrento. Canoni di affitto agevolati per i locali commerciali di proprietà comunale in Via San Michele

Piano di Sorrento. In Via San Michele, nel centro storico cittadino, proprio sotto al parco pubblico, ci sono nove locali di proprietà comunale costruiti alla fine degli anni novanta. Sette sono locati, i restanti due sono attualmente sfitti. Proprio di recente la giunta comunale ha approvato un progetto finalizzato alla valorizzazione di tali immobili per il periodo 2018-2020 prevedendo un ribasso del canone di locazione per determinate categorie di persone. I canoni agevolati saranno a favore dei giovani tra i 18 ed i 29 anni disoccupati da almeno sei menti, per le giovani coppie al di sotto dei 35 anni e con figli minorenni. In pratica per i primi tre anni del contratto verrà applicata un taglio del 30% sul canone locativo determinato dall’ufficio tecnico comunale. Inoltre, la riduzione del 30% verrà applicata anche agli imprenditori che si impegneranno ad assumere dei giovani con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; il periodo di apprendistato dovrà essere di almeno sei mesi e non dovrà superare i tre anni, ad eccezione dell’ambito artigianale nel qual caso il limite massimo sale a cinque anni. Il Comune non pensa, però, solo ai giovani. Infatti, è prevista una riduzione del canone del 20% per i lavoratori che abbiano superato i 50 anni e che siano disoccupati da almeno un anno oppure che, nello stesso periodo, abbiano beneficiato della Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) o della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi). L’agevolazione sarà valida per i primi due anni di locazione. Degli stessi vantaggi potranno beneficiare anche le donne che risulteranno disoccupate da almeno due anni. Per poter accedere alle agevolazioni il conduttore dell’immobile dovrà avere un reddito Isee che non superi i 17.142 euro. Le agevolazioni verranno applicate ai due locali sfitti e, successivamente, agli altri sette alla scadenza del contratto in vigore.