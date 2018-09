Piano di Sorrento : Camping dei Pini, apertura il 1 ottobre, iscrizioni il 17 settembre

Piano di Sorrento: La piscina dei Campioni, quella del Camping dei Pini a Piano di Sorrento, comincerà a breve le attività per il 15 settembre, è prevista la copertura della piscina ora scoperta.

Ricomincerà quindi ad allenare i piccoli e i grandi campioni, le iscrizioni si cominciano a prendere dal 17 settembre, e la piscina riaprirà il 1 ottobre.

Oltre ad un’esperienza consolidata da anni, con una piscina con tutti i crismi, essa si trova in un posto strategico, facilmente raggiungibile da Positano come da Vico Equense e Sant’Agnello, comoda perchè posta nel centro commerciale di tutta l’area, bella e sana, immersa in una delle poche aree verdi incontaminate della penisola

Info e contatti

081 534 2128

via corso italia 242

80063 Piano di Sorrento