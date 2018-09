Piano di Sorrento. Mancano poco più di due settimane alla festa di San Michele ed oggi sono arrivate le tanto amate ed odiate giostre in Piazza della Repubblica. Per molti rappresentano un appuntamento imperdibile e le attendono con ansia per poter trascorrere dei momenti di puro divertimento. Ma sono anche tantissimi coloro che non le amano particolarmente perché, è inutile negarlo, le famose giostre portano anche caos e rumori. Il Luna Park resterà nella piazza carottese fino ai primi giorni di ottobre portando via centinaia di posti auto. Le attrazioni saranno infatti montate su quello che per il resto dell’anno è un parcheggio molto frequentato, stante la vicinanza con gli esercizi commerciali. Anche su gran parte delle strisce blu presenti in piazza non sarà più possibile parcheggiare per quasi tre settimane con grandissimo disagio dei residenti che per il parcheggio in quella zona hanno pagato un abbonamento ora reso quasi del tutto inutilizzabile. Per non parlare dei rumori che devono sopportare coloro che abitano in Piazza della Repubblica o nelle immediate vicinanze. Per non parlare poi dei risvolti negativi sul traffico cittadino. Quello delle giostre è un problema che divide da sempre i carottesi tra favorevoli e contrari. Negli ultimi anni si è raggiunto un compromesso riducendo i giorni di permanenza. Infatti, anni fa le giostre occupavano il suolo comunale per l’intero mese di settembre, mentre adesso i tempi si sono dimezzati. Diciamo che possiamo parlare di un male necessario e che difficilmente si riusciranno ad eliminare completamente le giostre dalla festa di San Michele. Quindi non ci resta che augurare a tutti coloro che amano il Luna Park un sano ed equilibrato divertimento, mentre a tutti quelli che non vedono l’ora che la prima settimana di ottobre si porti via non solo l’estate ma anche il Luna Park carottese possiamo solo augurare tanta pazienza… dopotutto tre settimane passano presto. Buon San Michele a tutti e che la festa abbia inizio.