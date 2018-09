Pericolo a Meta. Un uomo salendo dalla spiaggia lancia bottiglie di vetro verso gli stabilimenti balneari

Da Meta sono arrivate varie segnalazioni, anche attraverso i social, della presenza di un uomo che tutte le mattine sale a piede dalla spiaggia e, dopo aver raccolto delle bottiglie in vetro dai cestini dell’immondizia, le lancia in direzione degli stabilimenti balneari. Solo per un caso fortuito fino a questo momento non ci sono stati dei feriti, ma il comportamento posto in essere dallo sconosciuto costituisce un enorme pericolo e va al più presto fermato. Come dicevamo, non si conosce l’identità del “folle lanciatore”, ma sembra sia un senzatetto che vive nella zona dove sorgeva l’Ecomostro di Alimuri. Sono state allertate anche le forze dell’ordine che controllano attentamente il territorio. L’uomo, purtroppo, non è nuovo ad episodi del genere e già qualche mese fa fu scoperto a sottrarre le bottiglie in vetro dai contenitori della spazzatura, ma in quel caso fu fermato in tempo e già allora si diffuse l’allarme tra la popolazione. Sembrava che il problema fosse stato risolto e, invece, da circa due settimane l’uomo misterioso ha ricominciato a rubare bottiglie e a lanciare nel vuoto. Ci auguriamo che venga al più presto fermato ed identificato, al fine di garantire la sicurezza dei tanti bagnanti che affollano ogni giorno la spiaggia di Meta.