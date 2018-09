Penisola Sorrentina :Trasporto disabili, parla il vicesindaco Staiano

Sul tema dei trasporti per i disabili in Penisola Sorrentina verso le scuole secondarie, incontro tra l’assessore regionale ai servizi sociali Lucia Fortini ed il vicesindaco di Massa Lubrense Giovanna Staiano.

“Dopo una mia missiva dei giorni scorsi, in cui esponevo i problemi delle famiglie dei disabili della Penisola Sorrentina relative al trasporto verso le scuole superiori -dichiara il vicesindaco Giovanna Staiano- è subito arrivata la convocazione dell’assessore regionale Lucia Fortini. L’incontro è stato molto fruttuoso, infatti l’assessore regionale ha compreso con molta sensibilità la problematica e si è impegnata a passare subito dal riparto alla liquidazione al Piano sociale di zona delle somme necessarie per espletare il servizio. Ho fatto presente -continua Giovanna Staiano- che avremmo dovuto andare oltre la logica del bonus forfettario alla singola famiglia ed assicurare un servizio per i 32 disabili della Penisola Sorrentina, di cui sette di Massa Lubrense, che vengono trasportate verso gli istituti superiori ubicati perlopiù a Sorrento”.

A margine dell’incontro il vicesindaco di Massa Lubrense ha illustrato all’assessore regionale fortini il progetto del centro per i disabili, attualmente nella fase di gara di appalto, dell’ex edificio scolastico di Termini. Il centro che prevede una formazione lavoro per i disabili verrà sostenuto dalla Regione con piani di formazione per gli operatori ed delle borse-lavoro per i disabili.