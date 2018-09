PENISOLA SORRENTINA/ I CARABINIERI ACCIUFFANO DUE LADRI DI BICICLETTE A META

La scorsa notte i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sorrento, diretti dal Capitano Marco La Rovere, nel corso di normale servizio di controllo del territorio, attuavano predisposto servizio finalizzato al contrasto del dilagante fenomeno di furti di biciclette elettriche in danno di ignari proprietari.

Alle ore 03.30, in via Caracciolo nel comune di Meta, grazie a tempestivo intervento, bloccavano due giovani, un napoletano ed un cittadino di origini di Capo Verde, i quali già avevano prelevato da un parco recintato una bicicletta. Mentre il cittadino extracomunitario fungeva da palo proprio su via Caracciolo, l’altro complice, dall’interno del giardino, aveva già posizionato una seconda bici con il chiaro intento di impadronirsi anche di questa, cosa non riuscita solo grazie al loro tempestivo intervento.

Sul posto giungeva la pattuglia di zona dell’istituto di vigilanza privata Hermes , sezione Sorrento la quale durante il suo regolare controllo, essendo già stata allertata dai propri clienti per aver notato due individui su uno scooter senza targa nel chiaro tentativo di forzare l’entrata di vari negozi da loro sorvegliati in zona Sant’Agnello e avendo già avvisato i carabinieri di tale allarme), notando la gazzella dell’Arma, si fermava dando il proprio contributo ai militari che avevano bloccato i due responsabili del furto.

