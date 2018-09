Parma-Cagliari 2-0: decidono Inglese e un super Gervinho

Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardinì, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2’ della ripresa. In classifica gli emiliani salgono a quota 7 agganciando momentaneamente al quinto posto Sampdoria e Fiorentina, mentre i sardi restano fermi a 5 punti in decima piazza.

