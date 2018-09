Parcheggi in posti disabili, a Cava de’ Tirreni aumentano gli incivili

A Cava de’ Tirreni scarsa presenza di posti auto porta come risultato una serie di problematiche, dalle soste irregolari fino all’alto indice di polveri sottili rilasciate nell’atmosfera dalle auto in movimento alla ricerca di parcheggio. Nel primo caso, uno degli effetti più fastidiosi e incivili è l’occupazione degli stalli riservati alle persone con disabilità, o peggio ancora, nei pressi degli scivoli dedicati alle persone in carrozzina.

Come rivelato da RTC Quarta Rete, questo problema è particolarmente evidente in diverse zone del capoluogo metelliano. Un gesto incivile che colpisce diverse fasce di cittadini, dalle persone affette da disabilità e costrette a usare carrozzine alle madri in giro con prole e passeggini, fino agli anziani che trasportano la spesa nei comodi antesignani dei trolley.

