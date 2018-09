Il mese di Ottobre comincia con le piogge , da una parte molti lo sperano a Positano in Costiera amalfitana e non solo Capri, Vico Equense e Maiori sono alle prese con incendi, che hanno subito anche Agerola, Amalfi e la costa di Sorrento , Massa Lubrense in Penisola Sorrentina

Lunedì primo ottobre dovrebbero arrivare le piogge . Subito l’Italia verrà aggredita da più parti: mentre su tutto il Nord e sulla Toscana le piogge si estenderanno gradualmente a tutte le regioni con temporali immersi nella coltre nuvolosa sempre più spessa e colpiranno Genova e Firenze e poi l’Emilia e la Lombardia tutta, altre nubi con temporali dal Tirreno punteranno al Lazio e alla Campania comprese Roma e Napoli.

Ma il peggio arriverà subito dopo, quando si innescherà sull’Italia un vero e proprio ciclonemediterraneo che come una trattola impazzita richiamerà furibonda masse d’aria fredda da Nord in ingresso sia come Bora che come Maestrale, sia aria calda ed umida da Sud da un Mar Mediterraneo stracolmo di energia e di calore dopo la bollente estate appena conclusa: i contrasti che ne nasceranno non potranno che essere vistosi, eclatanti; si verificherà inoltre un episodio di crudomaltempo sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia con neve in calo fino a 1250m sulle Dolomiti anche a Cortina d’Ampezzo nella notte, fatto abbastanza eccezionale per il periodo, innescato dall’ingresso della cosiddetta Bora scura che soffierà a 60/80km/h da Trieste verso l’alto Adriatico, con temporali che si dirigeranno impietosi verso l’Emilia Romagna dove si preannunciano pure una serata ed una notte tempestose.

Infine l’ingresso di maestrale foriero di nuovi nubifragi nella notte verso la Sardegna daranno il via ad una escalation di piogge e rovesci temporaleschi che dilagheranno nei giorni successivi su quasi tutta italia: a quel punto si apriranno le danze del vero e duro Autunno e dell’Estate non ci resterà che un ricordo, sia esso di una vacanza, o di un solo giorno, di una notte, di una Stella.