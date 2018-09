Otto cittadini di Torre del Greco sorpresi dal tifone Mangkhut mentre erano ad Hong Kong

Il tifone Mangkhut, dopo aver flagellato le Filippine, si è spostato verso la Cina diretto su Hong Kong con venti fino a 330 km/h, lasciando numerose vittime sul suo percorso. A vivere questa drammatica esperienza anche otto cittadini di Torre del Greco facenti parte di un gruppo di ventitre lavoratori del corallo che si trovavano ad Hong Kong in questi giorni per la fiera mondiale del gioiello, l’Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair. Del gruppo di torresi quindici avevano già fatto ritorno in Italia mentre gli altri otto erano ancora nella città cinese e sono stati sorpresi dall’arrivo del tifone. Per loro solo tanta apprensione e paura ma, fortunatamente, stanno tutti bene. Attraverso il Servizio di Emergenza di Facebook hanno, infatti, assicurato di essere al sicuro in albergo, dove si sono barricati in attesa del tifone e che sperano di rientrare in Italia nella giornata di domani o, al massimo, di martedì.