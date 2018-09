Operazioni antidroga tra Tramonti e Maiori: scoperti diversi giovani in possesso di sostanze stupefacenti

Diverse operazioni antidroga in Costiera Amalfitana nello scorso fine settimana. In particolare, i Carabinieri di Maiori hanno scoperto 4 ragazzi tra i 20 e i 25 anni originari della periferia di Salerno, in vacanza nella Divina, in possesso di 30 grammi di sostanze stupefacenti. Il controllo dei militari si è esteso anche all’abitazione dove essi risiedevano e lì sono stati rinvenuti in totale 30 grammi di droga del tipo hashish e marijuana, oltre a materiale utilizzato per il loro consumo. I giovani sono stati segnalati all’autorità prefettizia.

A Tramonti, dopo un’operazione specifica, i Carabinieri della locale Stazione, hanno segnalato un giovane del posto, di 19 anni, in possesso nella propria abitazione di 11 grammi di droga (hashish e marijuana). Le sostanze sono state sottoposte a sequestro. Oltretutto, ieri pomeriggio, è stato denunciato un giovane 22 enne di Sarno fermato a bordo dell’autovettura al Valico di Chiunzi, trovato in possesso ingiustificato di un bastone telescopico atto ad offendere ed una bustina con modesta quantità di marijuana.

Nel periodo estivo sono stati ben 54 i ragazzi trovati in possesso di stupefacente.