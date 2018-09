Operazione antidroga nella notte: spacciava cocaina nella movida, 40enne arrestato a Capri dalla Polizia

La notte scorsa, durante i controlli nella movida, i poliziotti della Sezione Anticrimine e del Controllo Territorio del commissariato di Polizia di Capri hanno tratto in arresto C.A., quarantenne originario di Castellammare di Stabia, nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, giunto a Capri per trascorrere la serata unitamente ad altri amici, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Capri mentre cedeva cocaina ad un ragazzo segnalato all’autorità amministrativa della provincia di residenza.

Il pusher possedeva la somma di 1365.00 euro in banconote di piccolo taglio, delle quali non ha saputo dare valida spiegazione. L’arrestato, che era in possesso di 3 dosi di cocaina (una appena consegnata all’acquirente e le altre gettate a terra alla vista degli agenti) che sono state sequestrate, su disposizione del Pm di turno è stato tradotto presso la casa circondariale “G. Salvia” di Napoli Poggioreale. Le attività volte al contrasto del fiorente traffico di sostanze stupefacenti sull’isola di Capri – fanno sapere dalla Polizia – continueranno.

Caprinews