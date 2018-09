Ok amichevole del Sorrento, aspettando il calendario (VIDEO)

Va bene nel test sostenuto contro la Juve Stabia che perde verso la fine della gara

Sorrento – Il Sorrento va bene nel test amichevole sostenuto contro la Juve Stabia che perde verso la fine della gara ma aspetta il varo del calendario.

Nell’ultimo giorno del mese di agosto i rossoneri sostengono una gara contro le vespe che anche loro aspettano sia il varo del Girone C di Lega Pro che del calendario, ed al triplice fischio nonostante che le vespe siano di una categoria superiore non hanno sfigurato.

È stata una gara ed un derby vivace soprattutto nella mole di gioco poiché in molti volevano mettersi in mostra, ci sono stati bei buoni spunti da parte di qualche singolo ma l’insieme ha ben rodato anche se in qualche fase qualcuno ha barcollato.

Spunti che hanno portato a qualche finalizzazione sopra la traversa e da lontano ma soprattutto nella ripresa ad un colpo di testa che sfiora il palo alla destra del portiere gialloblù, qualche pericolo corso ben arginato. Ma non quando si è persa palla a centrocampo che ha dato il la a Canotto che solo si è involato in area sulla destra e con una sfera a giro sul palo lungo ha trafitto l’estremo costiero verso la fine della gara.

Ora si aspetta la giornata di lunedì 3 settembre quando la Lega Nazionale Dilettanti varerà i calendari e si vedrà su quale campo esordirà la squadra costiera che è ritornata in serie D dopo tre anni. Da un lato c’è dell’ansia ma fino ad un certo punto visto come la squadra si sta dimostrando in queste ultime gare disputate tra la coppa e l’amichevole.

Gli highlight di Tonino Ruocco su: https://www.facebook.com/sorrento1945/videos/297632181023823/?t=128

GISPA