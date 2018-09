I nuovi orari dei collegamenti via mare della Travelmar, dal primo settembre fino al 4 novembre

Con l’inizio di settembre sono entrati in vigore i nuovi orari della collegamenti via mare della Travelmar che uniranno i vari comuni della costiera amalfitana tra loro e con Salerno. Sono tanti i pendolari ed i turisti che decidono ogni giorno di utilizzare le vie del mare ed è quindi un servizio utile quello di far conoscere i nuovi orari. I collegamenti della Travelmar saranno operativi fino al 4 novembre.

ORARI TRAVELMAR DAL 1° SETTEMBRE

POSITANO – SALERNO: (P.zza Concordia): ore 10.00 – 12.00 – 13.30 – 15.30 – 17.00 – 18. 30. Costo del biglietto 12 euro.

POSITANO – SALERNO: ( Molo Manfredi): ore 17.10 – 18.15

SALERNO – POSITANO: 8.40 – 9.40 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.30 – 16.40- 17.10. Costo del biglietto 12 euro.

POSITANO – AMALFI: ore 10.00 – 11.10 -12.00 – 13.30 – 15.30 – 17.00 – 18.15 – 18.30. Costo del biglietto 8 euro.

AMALFI – POSITANO: 9.20 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – – 14.00 – 15.00 – 16.20 – 18.00. Costo del biglietto 8 euro

AMALFI – SALERNO: ore 9.00 – 10.35 –11.20 – 12.45 – 13.00 – 14.10 –14.15 – 16.15 – 16.30 – 17.45 – 18.00- 19.10 . Costo del biglietto 8 euro.

AMALFI – SALERNO: (Molo Manfredi): 17.50 – 18.50

SALERNO – AMALFI: ore 8.40 – 9.00 – 9.40 – 10.10 – 10.40 – 11.40 – 13.00 – 14.10 – 15.00 – 15.30 – 16.40 – 17.10 – 18.00. Costo del biglietto 8 euro.

SALERNO – AMALFI – POSITANO: (Molo Manfredi): 8.00 – 8.40

POSITANO – MINORI – MAIORI: ore 10.00 – 12.00 – 13.30 – 15.30 – 17.00 – 18.30

POSITANO – CETARA: 10.00 – 12.00 – 13.30 – 15.30 – 17.00

AMALFI – MINORI – MAIORI: 9.00 – 11.20 – 13.00 – 14.15- 16.30 – 18.00 – 19.05

AMALFI – CETARA: 9.00 – 11.20 – 13.00 – 14.15 – 16.30 – 18.00

MINORI – MAIORI: 9.15- 11.35 – 13.15 – 14.30 – 16.45 – 18.15 – 19.25

MINORI – CETARA – SALERNO: 9.15- 11.35 – 13.15 – 14.30 – 16.45 – 18.15

MINORI – AMALFI – POSITANO: 8.45 – 9.45 – 11.00 – 12.00 – 13.35 – 15.45 – 17.30

CETARA- SALERNO: 9.45 – 12.05 – 13.45 – 15.05 – 17.15 – 18.45

CETARA – MAIORI – MINORI – AMALFI: 9.15 – 10.25 – 13.15 – 15.15 – 16.55 – 18.15

CETARA – POSITANO: 9.15 – 10.25 – 13.15 – 15.15 – 16.55

SALERNO – CETARA – MAIORI – MINORI: 9.00 – 10.10 – 13.00 – 15.00 – 15.40 – 18.00

MAIORI – MINORI – AMALFI: 8.35 – 9.35 – 10.50 – 11.45 – 13.35 – 15.35 – 17.20 – 18.35

MAIORI – CETARA – SALERNO: 9.25 – 11.45 – 13.25 – 14.40 – 16.55 – 18.25

MAIORI – POSITANO: 8.35 – 9.35 – 10.50 – 11.45 – 13.35 – 15.35 – 17.20