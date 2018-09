Ancora una volta ci troviamo a parlare di emergenza traffico sulla statale Amalfitana. Proprio in questi minuti, infatti, a Positano, poco dopo Tordigliano, in direzione Amalfi, si è venuta a creare una fila chilometrica di auto. Ancora una volta il caos è generato dai pullman: bastano pochi bus che proseguono nella direzione opposta e il disagio è massimo.

La preoccupazione principale è proprio il fatto che ormai non ci si stupisce più: il traffico, in determinati periodi dell’anno, sembra quasi essere entrato a far parte della vita degli abitanti della Divina. C’è ancora, però, chi si ribella e chi non ci sta a sopportare una situazione del genere, soprattutto dopo un’estate di fuoco come quella passata.

Soltanto nella giornata di ieri vi avevamo parlato di ben due ore per spostarsi verso Ravello, sempre da Positano.