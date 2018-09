Novità abbonamenti marittimi penisola sorrentina – isole

Nelle ultime due settimane sono stato in contatto giornaliero con gli uffici dell’assessorato ai trasporti della Regione Campania e insieme al supporto dei tecnici di UnicoCampania si è sbloccato finalmente il portale per poter compilare le domande per l’abbonamento marittimo gratuito per gli studenti isolani e della penisola Sorrentina.

Chiunque continui ad avere problemi nella compilazione della domanda deve annullare la domanda e rifarla.

Stiamo inoltre lavorando per una proroga dei termini, in modo da poter usufruire dell’abbonamento entro i primi giorni di ottobre e non il primo novembre, in quanto non sono dipesi dagli studenti i problemi al portale, e non è quindi giusto che a subire quest’ennesima discriminazione siano gli studenti della penisola e delle isole.

Voglio ringraziare Michele Vitiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, per l’impegno e per aver seguito tutta la questione sin dal primo momento. Inoltre voglio ringraziare l’onorevole Antonio Pentangelo, componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e il Consigliere Di Scala, Segretario della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale campano, per l’interessamento e le azioni che hanno posto in essere per risolvere questo problema.

Giuseppe Langellotto, rappresentante degli studenti del dipartimento di Giurisprudenza dell’Universtià Federico II di Napoli e consigliere del Forum dei Giovani di Sant’Agnello.