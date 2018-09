NELL’INCENDIO DEL MUSEO DI RIO DE JANEIRO I QUADRI DI EDUARDO DE MARTINO

Il Museo Storico Nazionale di Rio De Janeiro è andato a fuoco completamente e con esso le bellissime tele del nostro Eduardo De Martino pittore marinista di Meta di Sorrento.

Ricordo il viaggio a Rio de Janeiro nel 2009, con la complicità di Marici Martins Magalhaes, per vedere queste opere d’arte, che pensavo fossero nei depositi, mentre invece erano in bella mostra con una intera sala dedicata a de Martino. Con il materiale fotografico raccolto si tennero una serie di conferenze, dalla Casina dei Capitani alla Biblioteca Comunale di Piano per celebrare i 100 anni dalla morte 1912-2012, dando la stura a mostre e pubblicazioni.

Con l’incendio sono andate sicuramente perse anche una serie di reperti di Pompei , portati in dote dalla Regina Teresa Cristina delle Due Sicilie (Napoli, 14 marzo 1822 – Porto, 28 dicembre 1889) soprannominata “Madre dei Brasiliani”,fu l’Imperatrice consorte di Pietro II del Brasile che regnò dal 1831 al 1889, figlia di Francesco I di Borbone.

Siamo in attesa di notizie più precise, anche in merito ad una collezione di monete romane e greche alla quale Marici Magalhaesh stava lavorando da oltre 10 anni.