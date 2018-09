Nella stiva di una nave partita da Tunisi e diretta a Salerno scoperti otto clandestini extracomunitari

La Polizia di Frontiera Marittima del porto di Palermo, insieme agli uomini della Digos della Questura, ha scoperto otto clandestini nascosti all’interno di due camion a bordo della motonave “Catania”, proveniente da Tunisi e diretta a Salerno. I veicoli risultavano integri nella parte anteriore dove prima dell’imbarco erano stati apposti i sigilli doganali, mentre nella parte posteriore risultavano danneggiati con dei tagli ben visibili sul telone di copertura. E’ stato proprio questo particolare a destare sospetti negli agenti di Polizia che hanno, quindi, proceduto ad accurata controlli rinvenendo gli otto extracomunitari, presumibilmente tunisini, nascosti dietro dei pannelli metallici. Inoltre all’interno di un semirimorchio frigo sono stati ritrovati scalpelli, martelli, trapani e seghe probabilmente utilizzati dagli extracomunitari per manomettere le strutture dei tir e potervi accedere per sfuggire ai controlli della Polizia. Gli otto clandestini, tutti di sesso maschile, hanno un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni e risultano sprovvisti di documenti di riconoscimento. Dopo essere stati identificati sono stati respinti alla frontiera ed affidati alla security della nave per essere riportati nel Paese di provenienza.