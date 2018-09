Sorrento. Uno spettacolo effervescente presentato dal nostro Gigione Maresca . Ieri sera, 12 settembre, nella splendida cornice di Villa Fiorentino a Sorrento, si sono esibiti i “NapulArmunia”, che con la loro passione per la musica e l’arte, hanno proposto un viaggio nella canzone napoletana, abbracciando il periodo che va dal 1200 ad oggi.

Un concerto in cui non si è avuta solo la possibilità di ascoltare bella musica, ma anche e soprattutto apprendere notizie e curiosità legate alle varie canzoni, entrando così a far parte dell’intreccio che si è venuto a creare tra storia e cultura.

Ad esibirsi, i cinque pilastri del gruppo: Fulvio PALMIERI (voce, ideatore e direttore del “Viaggio”), Sabatino ROMANO (batteria), Antonio BORRELLI (chitarra e mandolino), Nighi MELLINO (piano, accordion e direzione musicale), Gianluca PARENTE (percussioni). Per completare al meglio, Pino PALMIERI, narratore delle tappe su cui ci si è soffermati.

Ad introdurre e presentare lo spettacolo, il noto giornalista Gigione MARESCA, personaggio conosciuto da tutti nell’intera Penisola.

Un piacevole e coinvolgente spettacolo, che ha reso partecipe l’intero pubblico, facendo emergere un mix di emozioni: un susseguirsi tra gioia e commozione con un finale travolgente, tra l’allegria di Zazà e le lacrime di Pulcinella.

… E il Viaggio continua

Pamela Cuomo

Foto e video Simona La Feld